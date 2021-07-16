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Bugün kargolar çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı?

16 Temmuz Cuma günü kargo göndermesi gereken vatandaşlar kargoların mesai saatlerini araştırıyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün resmi tatil olarak kutlanması 16 Temmuz Cuma günü resmi tatil mi, kargolar açık mı? sorusunun merak edilmesine neden oldu. Bugün kargolar çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı?

Hain darbe girişiminin engellenmesi ve Türk demokrasisinin korunmasının adına her yıl 15 Temmuz günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Tüm resmi tatillerde oluğu gibi 15 Temmuz Demokrasi gününde de kargolar hizmet vermiyor. Bu yıl 15 Temmuz tatilinin ve Kurban Bayramı'nın arka arkaya denk gelmesi 16 Temmuz Cuma günü kargolar açık mı? sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte merak edilenler...

BUGÜN (16 TEMMUZ) KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için kargolar kapalıydı. 16 Temmuz Cuma günü tatil değil dolayısıyla kargolar açık ve hizmet veriyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor bu yüzden 16 Temmuz günü resmî tatil değil.

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