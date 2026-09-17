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        Haberler Bilgi Bugün kimin hangi takımın maçı var? Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi heyecanı sürüyor - 17 Eylül maç programı

        Bugün kimin hangi takımın maçı var? Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi heyecanı sürüyor - 17 Eylül maç programı

        Maç programı 17 Eylül Perşembe yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının saati araştırılıyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 17 Eylül Perşembe günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 17 Eylül maç programı...

        2

        BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi

        19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag — tabii spor

        19.45 Omonia Nicosia - Celta Vigo — tabii spor

        22.00 Milan - Benfica — tabii spor

        22.00 Anderlecht - Lyon — tabii spor 2

        22.00 Bayer Leverkusen - Celje — tabii spor 1

        22.00 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb — tabii

        22.00 Olympiakos - Jagiellonia — tabii

        22.00 Sturm Graz - Rennes — tabii spor 4

        22.00 Sunderland - AZ Alkmaar — tabii spor 3

        3

        Türkiye Kupası

        14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor

        14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt

        14.00 Karaman FK - Kepezspor

        14.00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Kırşehir Belediyespor

        14.00 Sinopspor - Arit Kayadibi

        14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Keşapspor

        14.00 Bayburtspor - Borçkaspor

        14.00 Osmaneli Belediyespor - Anadolu Üniversitesi

        4

        14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor

        14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor

        14.00 Gölespor - Kars 36 Spor

        15.00 Galata - Yalova Yeşilovaspor

        15.00 İnkılapspor - Beykoz Anadolu

        15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

        17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor — A Spor

        20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediyesi Oğuzhanspor

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