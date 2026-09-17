Bugün kimin hangi takımın maçı var? Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi heyecanı sürüyor - 17 Eylül maç programı
Maç programı 17 Eylül Perşembe yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının saati araştırılıyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 17 Eylül Perşembe günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 17 Eylül maç programı...
BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi
19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag — tabii spor
19.45 Omonia Nicosia - Celta Vigo — tabii spor
22.00 Milan - Benfica — tabii spor
22.00 Anderlecht - Lyon — tabii spor 2
22.00 Bayer Leverkusen - Celje — tabii spor 1
22.00 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb — tabii
22.00 Olympiakos - Jagiellonia — tabii
22.00 Sturm Graz - Rennes — tabii spor 4
22.00 Sunderland - AZ Alkmaar — tabii spor 3
Türkiye Kupası
14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor
14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt
14.00 Karaman FK - Kepezspor
14.00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Kırşehir Belediyespor
14.00 Sinopspor - Arit Kayadibi
14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Keşapspor
14.00 Bayburtspor - Borçkaspor
14.00 Osmaneli Belediyespor - Anadolu Üniversitesi
14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor
14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor
14.00 Gölespor - Kars 36 Spor
15.00 Galata - Yalova Yeşilovaspor
15.00 İnkılapspor - Beykoz Anadolu
15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor
17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor — A Spor
20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediyesi Oğuzhanspor