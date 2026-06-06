Büyük uluslararası ve kıtasal futbol turnuvalarına yaklaşırken, teknik direktörler nihai kadrolarını ve taktik anlayışlarını sahada denemek için kritik hazırlık maçlarına odaklanıyor. Kulüp liglerinin sona ermesiyle gözler tamamen milli takımlara çevrilmiş durumda. 6 Haziran Cumartesi günü ise sahalarda yoğun bir hazırlık maçları temposu olacak. Ayrıca, Türkiye’nin de mücadele edeceği Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maçları da bugün oynanacak. İşte günün maç programı haberimizde...