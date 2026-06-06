Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Haziran 2026 Cumartesi günün maçları
Yaz aylarında düzenlenecek büyük uluslararası ve kıtasal futbol turnuvalarına yaklaşırken, sahada denemek için kritik hazırlık maçlarına odaklanıyor. Kulüp liglerinin sona ermesiyle gözler tamamen milli takımlara çevrilmiş durumda. 6 Haziran Cumartesi günü ise sahalarda yoğun bir hazırlık maçları temposu yaşanacak ve Türkiye'nin de sahada olacağı Kadınlar Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarıyla voleybol heyecanı dorukta olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün dikkat çeken maç programı…
Büyük uluslararası ve kıtasal futbol turnuvalarına yaklaşırken, teknik direktörler nihai kadrolarını ve taktik anlayışlarını sahada denemek için kritik hazırlık maçlarına odaklanıyor. Kulüp liglerinin sona ermesiyle gözler tamamen milli takımlara çevrilmiş durumda. 6 Haziran Cumartesi günü ise sahalarda yoğun bir hazırlık maçları temposu olacak. Ayrıca, Türkiye’nin de mücadele edeceği Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maçları da bugün oynanacak. İşte günün maç programı haberimizde...
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2026
Hazırlık Maçları
01.15 Paraguay - Nikaragua | Hazırlık Maçı
16.00 Belçika - Tunus | S Sport Plus
20.45 Portekiz - Şili | S Sport Plus
21.30 ABD - Almanya | atv
22.00 Castellon - Almeria | La Liga 2 Play-Off Yarı Finali
22.00 Avustralya - İsviçre | S Sport Plus
22.00 Panama - Bosna Hersek | Hazırlık Maçı
23.00 Bolivya - İskoçya | S Sport Plus
23.00 İngiltere - Yeni Zelanda | S Sport Plus
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi
02.00 Hollanda - İtalya | S Sport, S Sport Plus
03.00 Fransa - ABD | S Sport, S Sport Plus
10.00 Tayland - Belçika
11.00 Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme
11.45 Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme 2. Maç
14.30 Çin - Sırbistan | S Sport, S Sport Plus
17.00 Brezilya - Bulgaristan | S Sport, S Sport Plus
21.30 İtalya - Türkiye | TRT Spor, S Sport, S Sport Plus
23.30 Kanada - Fransa | S Sport, S Sport Plus