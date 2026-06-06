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        Haberler Bilgi Spor Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Haziran 2026 Cumartesi bugünkü maçlar listesi

        Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Haziran 2026 Cumartesi günün maçları

        Yaz aylarında düzenlenecek büyük uluslararası ve kıtasal futbol turnuvalarına yaklaşırken, sahada denemek için kritik hazırlık maçlarına odaklanıyor. Kulüp liglerinin sona ermesiyle gözler tamamen milli takımlara çevrilmiş durumda. 6 Haziran Cumartesi günü ise sahalarda yoğun bir hazırlık maçları temposu yaşanacak ve Türkiye'nin de sahada olacağı Kadınlar Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarıyla voleybol heyecanı dorukta olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün dikkat çeken maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Büyük uluslararası ve kıtasal futbol turnuvalarına yaklaşırken, teknik direktörler nihai kadrolarını ve taktik anlayışlarını sahada denemek için kritik hazırlık maçlarına odaklanıyor. Kulüp liglerinin sona ermesiyle gözler tamamen milli takımlara çevrilmiş durumda. 6 Haziran Cumartesi günü ise sahalarda yoğun bir hazırlık maçları temposu olacak. Ayrıca, Türkiye’nin de mücadele edeceği Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maçları da bugün oynanacak. İşte günün maç programı haberimizde...

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        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2026

        Hazırlık Maçları

        01.15 Paraguay - Nikaragua | Hazırlık Maçı

        16.00 Belçika - Tunus | S Sport Plus

        20.45 Portekiz - Şili | S Sport Plus

        21.30 ABD - Almanya | atv

        22.00 Castellon - Almeria | La Liga 2 Play-Off Yarı Finali

        22.00 Avustralya - İsviçre | S Sport Plus

        22.00 Panama - Bosna Hersek | Hazırlık Maçı

        23.00 Bolivya - İskoçya | S Sport Plus

        23.00 İngiltere - Yeni Zelanda | S Sport Plus

        3

        Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

        02.00 Hollanda - İtalya | S Sport, S Sport Plus

        03.00 Fransa - ABD | S Sport, S Sport Plus

        10.00 Tayland - Belçika

        4

        11.00 Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme

        11.45 Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme 2. Maç

        14.30 Çin - Sırbistan | S Sport, S Sport Plus

        17.00 Brezilya - Bulgaristan | S Sport, S Sport Plus

        21.30 İtalya - Türkiye | TRT Spor, S Sport, S Sport Plus

        23.30 Kanada - Fransa | S Sport, S Sport Plus

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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