        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Nisan 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Nisan 2026 tarihli maç takvimi netleşirken, "Bugün maç var mı?" sorusu da futbolseverler için yanıt buldu. Bu akşam Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Serie A'ya, ayrıca Ligue 1 ve Bundesliga gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Futbol tutkunları, günün maç programını, başlama saatlerini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününe ait karşılaşma saatleri ve detaylar…

        Giriş: 10.04.2026 - 08:39 Güncelleme:
        10 Nisan 2026 tarihine ait fikstür netleşirken, futbolseverlerin en çok merak ettiği "Bugün hangi maçlar var?" sorusu da karşılık buldu. Bu akşam Süper Lig karşılaşmalarından Premier League heyecanına, La Liga ve Serie A mücadelelerinden Ligue 1 ile Bundesliga maçlarına kadar Avrupa'nın birçok üst düzey liginde önemli randevular sahne alacak. Günün programı, futbolseverler için yoğun bir karşılaşma takvimi sunarken, maç saatleri ve yayın detayları da netleşti. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününün maç programı…

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 NİSAN CUMA

        Trendyol Süper Lig

        20:00 — Beşiktaş – Antalyaspor (beIN Sports 1)

        Fransa - Ligue 1

        20:00 — Paris FC – AS Monaco (beIN Sports)

        22:05 — Olympique Marseille – Metz (beIN Sports)

        Almanya - Bundesliga

        21:30 — Augsburg – Hoffenheim (S Sport Plus)

        İtalya - Serie A

        21:45 — AS Roma – Pisa (S Sport Plus)

        İspanya - LaLiga

        22:00 — Real Madrid – Girona (S Sport Plus)

        İngiltere - Premier Lig

        22:00 — West Ham United - Wolverhampton Wanderers (beIN Sports)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
