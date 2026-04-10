Bugün hangi maçlar var? 10 Nisan 2026 bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Nisan 2026 tarihli maç takvimi netleşirken, "Bugün maç var mı?" sorusu da futbolseverler için yanıt buldu. Bu akşam Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Serie A'ya, ayrıca Ligue 1 ve Bundesliga gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Futbol tutkunları, günün maç programını, başlama saatlerini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününe ait karşılaşma saatleri ve detaylar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 NİSAN CUMA
Trendyol Süper Lig
20:00 — Beşiktaş – Antalyaspor (beIN Sports 1)
Fransa - Ligue 1
20:00 — Paris FC – AS Monaco (beIN Sports)
22:05 — Olympique Marseille – Metz (beIN Sports)
Almanya - Bundesliga
21:30 — Augsburg – Hoffenheim (S Sport Plus)
İtalya - Serie A
21:45 — AS Roma – Pisa (S Sport Plus)
İspanya - LaLiga
22:00 — Real Madrid – Girona (S Sport Plus)
İngiltere - Premier Lig
22:00 — West Ham United - Wolverhampton Wanderers (beIN Sports)