Bugün maç var mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait maç programı netleşti. Böylece sporseverlerin sıkça araştırdığı bugün maç var mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Günün fikstüründe Almanya Bundesliga Play-Out rövanş karşılaşmaları ile İskoçya Premier Lig Play-Out rövanş maçları öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Mayıs 2026 tarihli günün maç programı ve detaylar…
25 Mayıs 2026 - 09:29
25 MAYIS 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Almanya - Bundesliga (Play-Out Rövanş)
21:30 | Paderborn - Wolfsburg (S Sport Plus / Tivibu Spor 1)
İskoçya - Premier Lig (Play-Out Rövanş)
22:00 | St Mirren - Partick Thistle FC (S Sport Plus / beIN Sports)
Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
