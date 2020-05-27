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Bugün marketler açık mı? 27 Mayıs Çarşamba marketler açık mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı? sorusu bayramın bitmesinin ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alışveriş yapacaklar "27 Mayıs Çarşamba marketler açık mı?" sorusunun cevabını arıyor. İşte haberin detayları...

Bugün marketler açık mı?

27 Mayıs Çarşamba marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı 81 ilde dün 00.00 itibariyle sona erdi. Marketlerden alışverişlerini, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Bugün marketler açık mı?" sorusunu araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi marketlerin çalışma saatleri...

26 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Yukarıdaki hususlara göre marketler dün gece itibariyle faaliyetlerine başlamış bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle marketler her gün sabah 10.00’da açılıp, akşam saat 20.00'de kapanmaktadır.

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