Bugün marketler açık mı? Bayramın birinci günü A101, ŞOK, BİM market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Ramazan Bayramı dolasıyla market çalışma saatleri araştırılıyor. Bayramın birinci günü market ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar bugün marketler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. A101, ŞOK, Migros, BİM, Carrefour marketlerin il ve ilçelere göre çalışma durumları değişkenlik gösteriyor. Arefe gününde A101, BİM ve ŞOK market saat 09.00'da müşterilerine kapılarını açtı. Peki Bugün marketler açık mı? Bayramın birinci günü A101, ŞOK, BİM market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2025
Marketlerin çalışma durumu günün en çok araştırılan konusu oldu. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar gününe geldiği için A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri merak ediliyor. Bilindiği üzere bayramlarda özellikle ilk gün marketlerin çalışma durumu değişiyor. Peki Bugün marketler açık mı? Bayramın birinci günü A101, ŞOK, BİM market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart- 1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Ancak bu durum bölgesel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefour, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Ancak saatler, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik gösterebilmektedir.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Ancak saatler, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik gösterebilmektedir.