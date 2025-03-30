BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart- 1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Ancak bu durum bölgesel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir