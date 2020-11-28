Marketler saat kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama ile ilgili en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Marketler saat kaça kadar açık?" ve "Marketler saat kaçta kapanıyor?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleriyle ilgili detaylar...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani yarın ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.