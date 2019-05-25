Niğde iftar saati 25 Mayıs 2019

M\u00fcbarek ay\u0131n 20. g\u00fcn\u00fcne ula\u015ft\u0131k. Bug\u00fcn 20. oru\u00e7lar M\u00fcsl\u00fcmanlar taraf\u0131ndan tutuluyor. Ni\u011fde iftar saati de vatanda\u015flar taraf\u0131ndan merak ediliyor. Peki, Ni\u011fde iftar vakti saat ka\u00e7ta? \u0130\u015fte 2019 Ni\u011fde Diyanet iftar saatleri ve Ramazan \u0130msakiyesi Ayr\u0131ca RAMAZAN 2019 sayfam\u0131zdan Bug\u00fcn ne pi\u015firsem?, \u0130ftar duas\u0131 ve iftar bilgileri gibi bir \u00e7ok detaya ula\u015fabilirsiniz. Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar... N\u0130\u011eDE \u0130FTARA NE KADAR KALDI? \u00a0 N\u0130\u011eDE\u00a0\u0130FTAR SAATLER\u0130 2019\u00a0 TAR\u0130H\u0130FTAR06-05-2019 Pazartesi19:43:0007-05-2019 Sal\u013119:44:0008-05-2019 \u00c7ar\u015famba19:44:0009-05-2019 Per\u015fembe19:45:0010-05-2019 Cuma19:46:0011-05-2019 Cumartesi19:47:0012-05-2019 Pazar19:48:0013-05-2019 Pazartesi19:49:0014-05-2019 Sal\u013119:50:0015-05-2019 \u00c7ar\u015famba19:51:0016-05-2019 Per\u015fembe19:52:0017-05-2019 Cuma19:53:0018-05-2019 Cumartesi19:53:0019-05-2019 Pazar19:54:0020-05-2019 Pazartesi19:55:0021-05-2019 Sal\u013119:56:0022-05-2019 \u00c7ar\u015famba19:57:0023-05-2019 Per\u015fembe19:58:0024-05-2019 Cuma19:58:0025-05-2019 Cumartesi19:59:0026-05-2019 Pazar20:00:0027-05-2019 Pazartesi20:01:0028-05-2019 Sal\u013120:01:0029-05-2019 \u00c7ar\u015famba20:02:0030-05-2019 Per\u015fembe20:03:0031-05-2019 Cuma20:04:0001-06-2019 Cumartesi20:04:0002-06-2019 Pazar20:05:0003-06-2019 Pazartesi20:06:0004-06-2019 Sal\u013120:06:00 \u00a0 \u0130FTAR DUASI Hazreti Muhammed iftar\u0131n\u0131 a\u00e7arken \u015fu duay\u0131 okurdu; -\u201cAllah\u00fcmme leke sumt\u00fc ve ala r\u0131zk\u0131ke eftart\u00fc.\u201d T\u00dcRK\u00c7E MANASI : (Ey Allah\u2019\u0131m, Senin r\u0131zan i\u00e7in oru\u00e7 tuttum ve Senin r\u0131zk\u0131nla orucumu a\u00e7\u0131yorum.) Peygamberimizin orucunu a\u00e7t\u0131ktan sonra da \u015f\u00f6yle derdi; \u201cSusuzluk gitti, damarlar \u0131s\u0131nd\u0131, in\u015fallah Tealaya sevap kesinle\u015fti.\u201d \u0130slam alimlerinden Abdullah ibni \u00d6mer Radiyall\u00e2hu ise iftar vakti \u015f\u00f6yle dua ederdi: \u201cAllah\u2019\u0131m, b\u00fct\u00fcn k\u00e2inat\u0131 kaplayan rahmetinin hakk\u0131 i\u00e7in beni affet, g\u00fcnahlar\u0131m\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla.\u201d \u0130FTARDA HANG\u0130 DUALAR OKUNUR? \u00a0-Allah \u0131m senin r\u0131zan i\u00e7in oru\u00e7 tuttum, sana inand\u0131m, sana g\u00fcvendim. Senin r\u0131zk\u0131nla orucumu a\u00e7t\u0131m. Ey, ba\u011f\u0131\u015flamas\u0131 bol Rabb im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananlar\u0131 koru. Rahmetini, yard\u0131m\u0131n\u0131 esirgeme \u00fclkemizden. Bizlere ya\u015fama sevinci ver. Her t\u00fcrl\u00fc g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011fe kar\u015f\u0131 dayanma g\u00fcc\u00fc ver. Senin her \u015feye g\u00fcc\u00fcn yeter. Amin. -Allah\u00fcmme leke sumt\u00fc ve bike ament\u00fc ve aleyke tevekkelt\u00fc, s\u00fcbhaneke ve ala r\u0131zk\u0131ke eftart\u00fc veli savmel \u011fadin min \u015fehri ramazane nev eyt\u00fc fa\u011ffir li ma kaddemt\u00fc vema\u201d ahhert\u00fc. \u201c \u00a0\u201cAllah\u2019\u0131m! Senin i\u00e7in oru\u00e7 tuttum, sana inand\u0131m, sana dayand\u0131m, senin verdi\u011fin r\u0131z\u0131kla orucumu a\u00e7t\u0131m. Yar\u0131n\u0131n orucuna da niyet ettim, benim ge\u00e7mi\u015f ve gelecek g\u00fcnahlar\u0131m\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla. Bismillahi vel hamd\u00fc lillahi, Allah\u00fcmme leke sumt\u00fc ve ala r\u0131zk\u0131ke eftart\u00fc ve aleyke tevekkelt\u00fc, s\u00fcbhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim. Allah\u0131m! Senin senin i\u00e7in oru\u00e7 tuttum, Senin i\u00e7in r\u0131zk\u0131nla oru\u00e7umu a\u00e7t\u0131m. Ancak sana tevekk\u00fcl ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allah\u0131m benden kabul buyur. \u00c7\u00fcnk\u00fc sen i\u015fiten ve bilensin. RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR? Habert\u00fcrk yazar\u0131 M.Fatih \u00c7\u0131tlak, Ramazan Sohbetleri k\u00f6\u015fesinde oru\u00e7 ibadeti ile ilgili bilinmeyenleri anlatt\u0131 B\u00fclu\u011fa ermi\u015f, akl\u0131 ba\u015f\u0131nda kad\u0131n ve erkek her M\u00fcsl\u00fcman\u2019a, Ramazan\u2019da oru\u00e7 tutmak bir kulluk borcudur ve farz-\u0131 aynd\u0131r. B\u00fclu\u011fa ermemi\u015f \u00e7ocuklar\u0131n oru\u00e7 tutmas\u0131 ise farz olmamakla beraber onlar\u0131 da namaz gibi, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan itibaren yava\u015f yava\u015f oru\u00e7 tutmaya al\u0131\u015ft\u0131rmak, oruca heveslendirmek laz\u0131md\u0131r. Yolcu ve hasta olanlara da oru\u00e7 farzd\u0131r. Ancak Ramazan\u2019da tutmalar\u0131 mecburi de\u011fildir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Ramazan orucunun Ramazan i\u00e7inde edas\u0131n\u0131n farz olmas\u0131 i\u00e7in, s\u0131hhat ve ikamet \u015fartt\u0131r. Yolcular ile hasta olanlara \u015feriat\u0131n izin ve ruhsat\u0131 vard\u0131r. Dilerlerse oru\u00e7lar\u0131n\u0131 Ramazan\u2019da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine d\u00f6nd\u00fcklerinde, hastalar da iyi olduklar\u0131nda g\u00fcn\u00fcne g\u00fcn kaza ederler. ORUCUN \u015eARTLARI NELERDIR? Oru\u00e7la m\u00fckellef olmak i\u00e7in \u0130sl\u00e2m dininin muhatap kabul etti\u011fi ki\u015fi, yani ak\u0131l bali\u011f olmak \u015fart\u0131 vard\u0131r. Bu \u015farta sahip olmayan ki\u015fi oru\u00e7 tutmakla m\u00fckellef de\u011fildir. M\u00fckellef olmasalar da hen\u00fcz b\u00fclu\u011f \u00e7a\u011f\u0131na eri\u015fmemi\u015f \u00e7ocuklar oru\u00e7 tutabilirler. Orucun yerine getirilmesinin farz olmas\u0131 i\u00e7in oru\u00e7 tutmaya engel olacak derecede hastal\u0131k olmamas\u0131 ve seferi olmama \u015fart\u0131 da vard\u0131r. Hasta olana veya seferi olana bu durumlar\u0131 devam etti\u011fi m\u00fcddet\u00e7e oru\u00e7 tutmak farz de\u011fildir, ancak \u015fartlar m\u00fcsait oldu\u011fu takdirde oru\u00e7lar\u0131n\u0131 tutabilirler. Bir orucun edas\u0131n\u0131n sahih olmas\u0131 i\u00e7in niyet etmek \u015fartt\u0131r. Niyet edilmeden tutulan oru\u00e7 dinen ge\u00e7erli de\u011fildir ve \u00f6nemli bir hat\u0131rlatma, muayyen g\u00fcnleri dolay\u0131s\u0131yla oru\u00e7 tutamayan kad\u0131nlar tutamad\u0131klar\u0131 g\u00fcnleri daha sonra kaza ederler.