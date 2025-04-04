Bugün noterler açık mı? 4 Nisan Cuma günü noter çalışıyor mu, tatil mi?

İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

4 NİSAN NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacak. 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edilecek.