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        Bugün noterler açık mı? 4 Nisan Cuma günü noter çalışıyor mu, tatil mi?

        Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla bayram tatili süresi uzatılınca resmi devlet kurumları tatil ilan edilmişti. Noterlerde işleri olan vatandaşlar bugün noter açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 4 Nisan Cuma günü noter çalışıyor mu, tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:47
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        Noter çalışma durumu bayram tatili dolasıyla araştırılıyor. Resmî kamu hizmeti statüsünde değerlendirilen noterlerin çalışma durumu belli oldu. Bayram tatili dolasıyla pek çok kurum kapalı. Peki Bugün noterler açık mı? 4 Nisan Cuma günü noter çalışıyor mu, tatil mi?

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        NOTERLER AÇIK MI? AÇIKLAMA GELDİ!

        Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

        "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı, yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

        İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

        4 NİSAN NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

        Noterler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacak. 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edilecek.

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