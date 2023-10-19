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        Haberler Gündem Bugün okullar tatil mi? 19 Ekim 2023 perşembe bugün okul var mı ve milli yasta okullar tatil edilir mi?

        Bugün okullar tatil mi? Milli yasta okullar tatil edilir mi?

        İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yapmış olduğu saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepki çeken saldırının ardından son dakika haberine göre ülkemizde ulusal yas ilan edildi. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "Ulusal yasta okullar tatil edilir mi, bugün okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 19 Ekim bugün okulların olup olmadığına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:55
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        İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları nedeniyle yurdumuzda milli yas ilan edileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz." ifadeleri ile milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, milli yasta okullar tatil edilir mi? 19 Ekim 2023 bugün okullar tatil mi? İşte, detaylar...

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        MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadeleri ile 21 Ekim Cumartesi günü güneşin batışına kadar milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

        Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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