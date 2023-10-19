Bugün okullar tatil mi? 19 Ekim 2023 perşembe bugün okul var mı ve milli yasta okullar tatil edilir mi?

Bugün okullar tatil mi? 19 Ekim 2023 perşembe bugün okul var mı ve milli yasta okullar tatil edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadeleri ile 21 Ekim Cumartesi günü güneşin batışına kadar milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.