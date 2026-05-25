Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı, yarım gün mü?

        Bugün okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, yok mu?

        Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, 25 Mayıs okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Mayıs Pazartesi günü hatırlanacağı gibi idari tatil ilan edilmişti. Bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkmasının ardından, 25 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu merak konusu oldu. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu?" İşte 25 Mayıs Pazartesi okulların açık olup olmadığına dair son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        25 Mayıs Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idarak edilecek. Kamu çalışanları için bayram tatili idari izinli birlikte 23 Mayıs Cumartesi günü başladı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 25 Mayıs Pazartesi gününün okullarda ders yapılıp yapılmayacağına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

        2

        25 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

        25 Mayıs Pazartesi günü kamu sektöründe çalışanlar için idari tatil ilan edildi. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullar tatil olacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Öğrenciler ve öğretmenler için 1 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

        4

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

        Hafta sonu tatili: 23 Mayıs 2026 Cumartesi

        Hafta sonu tatili: 24 Mayıs 2026 Pazar

        İdari izin: 25 Mayıs Pazartesi

        5

        Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

        1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Hafta sonu tatili: 31 Mayıs 2026 Pazar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu sezonu açtı

        Duygu Arabacıoğlu ile tatil yapmak için Bodrum'a giden Bülent Şakrak, sevgilisini denize attı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi