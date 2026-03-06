Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Hangi illerde okullar tatil?

        Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?

        Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler "Bugün okullar tatil mi?", "6 Mart 2026 Cuma okul var mı?" ve "kar tatili olan iller hangileri?" sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı bekleniyor. Türkiye'de okullarda kar tatili, hava koşullarına bağlı olarak il valilikleri tarafından veriliyor. İşte 6 Mart Cuma olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 00:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı valilikler ve öğrenciler, MGM tarafından yayımlanan hava durumunu yakından takip ediyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi, yoğun buzlanma riski veya güvenlik sorunları oluşması durumunda il genelinde veya bazı ilçelerde eğitime kar engeli geliyor. Bu kapsamda 6 Mart Cuma günü okula gidecek olan öğrenciler, kar tatili için gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte okulların tatil edildiği yerler...

        2

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. 6 Mart Cuma günü için kar tatili haberi henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul haric), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        UYARILAR

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı