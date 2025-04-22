23 Nisan PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı, PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Borsa, belediyeler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, bankalar, kargolar, eczaneler, sağlık ocakları,resmi tatillerde hizmet vermiyor. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 23 Nisan’da PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…