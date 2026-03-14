Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 15 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?
On bir ayın sultanı Ramazan ayında son günlere girildi. Ramazan ayı, İslam alemi için en kutsal aylardan biridir. Oruç ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olup Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlenir ve her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geri gelir. Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başlarken, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 15 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
Giriş: 14.03.2026 - 23:46 Güncelleme:
1
Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilir. Özellikle son 10 gün içinde yer alan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gece olarak ifade edilir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 15 Mart 2026 Pazar bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...
2
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 15 Mart 2026 Pazar günü Ramazan’ın 25. günüdür.
3
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ