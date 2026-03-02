Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 2 Mart 2026 Pazartesi bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

        Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 2 Mart 2026 Pazartesi bugün orucun kaçıncı günü?

        Ramazan ayının manevi iklimi sürerken, milyonlarca vatandaş sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre 19 Şubat'ta başlayan mübarek ayda, 2 Mart 2026 Pazartesi günü için araştırmalar sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde imsak ve iftar vakitleri il il takip edilirken, Ramazan takvimi en çok başvurulan kaynaklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 00:01
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan’da ibadetlerini düzenli şekilde yerine getirmek isteyenler, takvimleri yakından izlemeyi sürdürüyor. 81 il için belirlenen sahur ve iftar saatleri dikkatle takip edilirken, "Bugün orucun kaçıncı günü?" sorusunun yanıtı da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bilgiler...

        2

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü Ramazan’ın 12. günüdür.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

