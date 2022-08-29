30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos Salı günü resmi tatil ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak.