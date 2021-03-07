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Bugün restoran ve kafeler açık mı? İstanbul'da restoran ve kafeler kapanacak mı?

Restoran ev kafeler bugün açık mı? İstanbul'da restoran ve kafeler kapanacak mı? Yerinde normalleşme kararıyla birlikte illerin risk durumuna göre restoran ve kafeler açılmıştı. Dün çok yüksek riskli iller dışındaki illerde kafeler açıktı. Peki 7 Mart Pazar günü yani bugün kafeler hangi illerde açık? Dün çok yüksek riskli iller arasına giren İstanbul'a kafeler kapanacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Bugün restoran ve kafeler açık mı? İstanbul'da restoran ve kafeler kapanacak mı?

Restoran ve kafeler bugün açık mı? Dün yan, 6 Mart Cumartesi çok yüksek riskli iller dışındaki illerde restoran ve kafeler yaklaşık 3 ay sonra Cumartesi günü müşterilerini ağırladı. Peki, 7 Mart Pazar günü yani bugün kafeler açık mı? Çok yüksek riskli iller arasına giren İstanbul'da kafeler kapanacak mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...

KAFELER YARIN AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buna göre dün İstanbul ve Ankara'da saat 19.00'a kadar kafeler hizmet verdi. Bugün ise ise sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak.

İSTANBUL'DA KAFELER YARIN KAPANACAK MI?

Hemen belirtelim ki İstanbul 27 Şubat risk durumu haritasında çok yüksek riskli iller arasına yer aldı. Ancak kafelerin açılıp kapanmasıyla ilgili karar 2 haftalık genel tabloya göre veriliyor. Buna göre İstanbul hala yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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