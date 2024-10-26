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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün saatler geri alınacak mı, saat şu an kaç 2024? Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Bugün saatler geri alınacak mı? Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Ekim ayının gelişiyle birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu olmaya başlamıştı. Avrupa'da her sene saatler kış saati ve yaz saati olmak üzere değişiyor. 2016'dan bu yana Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaz saati uygulaması sürüyor. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yapmıştı. Peki saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Bu yıl Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:09
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        Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin sorgulamalar sürüyor. Konuyla alakalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yapmıştı. Avrupa ülkelerin 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece saat kış saati uygulamasına geçilecek. Peki Bugün saatler geri alınacak mı, saat şu an kaç 2024? Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

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        TÜRKİYE'DE SAAT ŞU AN KAÇ?

        Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçilecek. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı.

        AVRUPA'DA KIŞ SAATİ BAŞLIYOR

        Avrupa kış saati uygulamasına geçiyor. 27 Ekim Cumartesi gününü 28 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak.

        TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

        Türkiye'de saatler geri alındı mı? sorusu uzun süre gündemi işgal etmişti. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

        Kış saati uygulaması 2024 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

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        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        BAKAN BAYRAKTAR’DAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulamasına geçilmeyecek yani saatler geri alınmayacak.

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        KIŞ SAATİ UYGULAMASININ AMAÇLARI:

        Enerji Tasarrufu: Gün ışığından daha fazla faydalanarak aydınlatma ihtiyacını azaltmak.

        Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak: Günün erken saatlerinde aydınlık olmasını sağlamak.

        Güvenlik: Özellikle sabahları çocukların okula giderken daha aydınlık bir ortamda bulunmalarını sağlamak.

        YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

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