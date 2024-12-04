Bugün Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı? 4 Aralık aile hekimleri grevde mi, çalışıyor mu?
Bugün aile hekimleri grevde mi sorusu 4 Aralık Çarşamba günü için yanıt aramaya başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından sağlık ocağında işlemleri olan vatandaşlar ''Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Aile hekimleri, daha önce de Türkiye genelinde 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Peki, 4 Aralık aile hekimleri grevde mi, çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Bugün sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmuştu. Bu duyuru sonrası birinci basamak sağlık hizmeti verilen sağlık ocağında görev yapan aile hekimlerinin hangi tarihler arasında grevde oldukları araştırılmaya başlandı. İş bırakma tarihleri ile işe dönüş tarihleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, 4 Aralık 2024 Çarşamba bugün aile hekimleri grevde mi, çalışıyor mu?
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?
Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.
TTB’den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda 4 Aralık Çarşamba günü sağlık ocakları açık olsa bile aile hekimlerinin çalışması beklenmiyor.
"DÜZENLEMELER DURDURULMALI"
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde bir krizi derinleştireceğini söyledi.
"Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi düzenlemeler aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatır. Aile hekimliği sistemi düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının %80-85'inin çözülebilir. Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük. Ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapılıyor. Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı."
ORTAK KARAR ALINDI
Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)’dan oluşan Adana Sağlık Platformu; ortak karar alarak 2-6 Aralık tarihlerinde Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.
4 ARALIK 2024 BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU?
Aile Hekimlerinin Türkiye genelinde daha önce 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Adana Sağlık Platformu Sözcüsü ve Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, bileşenler adına yaptığı açıklamada “Bu kez ‘Eziyet Yönetmeliğine’ karşı aile hekimliği çalışanları meslek onuru ve halkın sağlığı için 2-6 Aralık tarihleri arasında iş bırakacaktır" dedi.
AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?
Aile hekimlerinin grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.