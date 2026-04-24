Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN SATIŞTA! BİM 24 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayında: BİM marketlere cep telefonu, klima, çadır ve daha fazlası geliyor!

        BİM 24 Nisan Cuma aktüel kataloğu yayında: Bugün BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkıyor?

        BİM'in Cuma aktüel ürünleri bugün satışa çıkıyor. 24 Nisan itibarıyla tüm BİM marketlerde kamp ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, mutfak gereçlerinden beyaz eşyaya kadar birçok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. Geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken bu haftaki indirim listesi, farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. İşte 24 Nisan 2026 BİM aktüel ürünleri ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünleri bugün itibarıyla satışta olacak. 24 Nisan ile birlikte BİM mağazalarında farklı kategorilerde birçok ürün satışa sunulacak. Özellikle klima ve televizyon gibi beyaz eşya ürünleri bu haftanın öne çıkanları arasında yer alırken, kamp ve outdoor ekipmanları da geniş bir yer kaplıyor. Katalogda; portatif klima, şişme çadır, hızlı kurulum özellikli çadır, katlanabilir kamp masası, şişme yatak, kamp sandalyesi, kamp gölgeliği, hamak, uyku tulumu, kamp taşıma arabası, profesyonel dürbün, kamp duş ve giyinme kabini ile vakumlu çelik termos gibi birçok ürün bulunuyor. Ayrıca makaralı renkli şerit aydınlatıcı gibi ev içi pratik ürünler de raflarda yerini alacak. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel kataloğu haberimizde...

        2

        24 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        TCL 43 İnç Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

        TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL

        TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC 11.750 TL

        Omix O1 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 10.900 TL

        Omix O1 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 8.450 TL

        Powerbank 1.790 TL

        Kablosuz Hoparlör 590 TL

        3

        Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

        Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

        Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

        Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

        Bulaşıklık 109 TL

        Buzluk Çeşitleri 45 TL

        Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

        4

        North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

        North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

        North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

        North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

        North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

        North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

        High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

        5

        Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

        North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

        Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

        Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

        Şişme Yastık 129 TL

        North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

        Katlanabilir Kampet 2.999 TL

        Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

        Cibinlikli Hamak 899 TL

        Hamak 579 TL

        6

        Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

        North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

        Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

        Pilli Kafa Lambası 259 TL

        Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

        Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

        Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

        Proware Kamp Lambası 199 TL

        Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

        Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

        Ledli El Feneri 79 TL

        Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

        Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

        Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL

        Katlanır El Testeresi 159 TL

        Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL

        7

        Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

        North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

        North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

        North Pacific Halat 15m 399 TL

        Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

        North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

        Proware Çadır Kazığı 149 TL

        Mounty Karabina Seti 119 TL

        Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

        Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

        Proware Sapan 299 TL

        Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

        Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

        Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

        Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

        Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL

        North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL

        8

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

        Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

        Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

        Gaz Kartuşu 159 TL

        6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

        Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

        Emaye Demlik 679 TL

        Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

        Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

        Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

        Çelik Termos 829 TL

        North Pacific Pipetli Termos 590 TL

        Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

        Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

        Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
