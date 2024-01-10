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        Haberler Gündem Bugün Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Bugün Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı?

        Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde kar yağışı etkisini artırırken, Tekirdağ'da yaşayanlar, "Bugün Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte kar tatiline ilişkin Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 00:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:36
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        Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler birçok ilde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 Ocak Çarşamba günü olumsuz hava şartları ve kar yağışının beklendiği Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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        YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

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        Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        ÇANAKKALE

        Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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        EDİRNE

        Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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