19 Mayıs Pazar akşamı TV'de neler var? Kemal Sunal'ın iki filmi ekranlarda!
Haftayı keyifli bir şekilde kapatmak isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra Türk televizyonlarının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın iki filmi de arka arkaya yayınlanacak. İşte, 19 Mayıs Pazar günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...
YARGI
Yargı, 94. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yargı'nın 12 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 93. Bölümünde Ilgaz'ın kayıp olması, başta Ceylin olmak üzere herkesi büyük kedere sürükledi.
Ilgaz’ın, Yeliz’in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.
Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
04:45 Bodrum Masalı
TEŞKİLAT
TRT 1 kanalının dizisi Teşkişat bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyenleri ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ne pahasına olursa olsun Kambur’u Türkiye’ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.
Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral’dan gelince düşman daha fazla direnemez.
Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer’in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Puslu Yolculuk
13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
16:05 Lingo Türkiye
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Beni Böyle Sev
05:45 Puslu Yolculuk
SURVIVOR ALL STAR
Bu akşam saat 20.00'de Survivor All Star TV8 ekranlarında olacak. Yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
KİRLİ SEPETİ
Kirli Sepeti 31. bölümüyle saat 20.00'de Now TV'de başlayacak.
DİZİDE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Songül tam Yavuz’un gerçek yüzünü ortaya çıkaracakken kendisini bile şüpheye düşürecek bir planın kurbanı olur. Hayriye’nin gözünü aşkı kör etmiştir. Songül’den artık bu işin peşini bırakmasını ister yoksa araları açılacaktır. Songül bunun üzerine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmaya karar verir ama içindeki sesi bir türlü susturamamaktadır. Hayriye, evin hanımı olarak vereceği ilk davet için Songül ve Medine ile beraber büyük bir yenilenmeye adım atarak saçını değiştirir. Fakat kuaförden çıktıktan sonra değişen tek şey saçları olmayacaktır. Songül’ün aksine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmak istemeyen Yasemin’in farklı planları vardır. Sonunda Hayriye ve Medine, Songül’ü dinlemediklerine pişman olacak mıdır?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Ruhun Doymaz
05:30 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
KORKUSUZ KORKAK
Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak, bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim2in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Gerzek Şaban
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 Bahar
03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
GERZEK ŞABAN
Korkusuz Korkak filmi bittikten sonra SHOW TV ekranlarında nostalji kuşağı devam edecek ve 21.45'te Gerzek Şaban filmi başlayacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programının yeni bölümü bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi Tv
12:20 Kuruluş Osman
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
Eğlence programı olan Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam Star TV'de, saat 20.00'de yayınlamacak yeni bölümüyle seyirci ile buluşacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:30 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü