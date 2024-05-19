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        Haberler Kısayol Bugün televizyon ne var? 19 Mayıs Pazar TV yayın akışı ile bu akşam hangi dizi, film ve program var? Yargı, Korkusuz Korkak

        19 Mayıs Pazar akşamı TV'de neler var? Kemal Sunal'ın iki filmi ekranlarda!

        Haftayı keyifli bir şekilde kapatmak isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra Türk televizyonlarının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın iki filmi de arka arkaya yayınlanacak. İşte, 19 Mayıs Pazar günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:26
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        YARGI

        Yargı, 94. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de olacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yargı'nın 12 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 93. Bölümünde Ilgaz'ın kayıp olması, başta Ceylin olmak üzere herkesi büyük kedere sürükledi.

        Ilgaz’ın, Yeliz’in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

        Kanal D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        08:30 Konuştukça

        09:30 Set Ekstra

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yargı

        00:15 İnci Taneleri

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 5N1K

        04:45 Bodrum Masalı

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        TEŞKİLAT

        TRT 1 kanalının dizisi Teşkişat bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyenleri ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ne pahasına olursa olsun Kambur’u Türkiye’ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

        Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral’dan gelince düşman daha fazla direnemez.

        Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer’in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

        08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

        09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Puslu Yolculuk

        13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

        16:05 Lingo Türkiye

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'te 3

        01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:00 Beni Böyle Sev

        05:45 Puslu Yolculuk

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        SURVIVOR ALL STAR

        Bu akşam saat 20.00'de Survivor All Star TV8 ekranlarında olacak. Yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 Tuzak

        08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

        16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Çarkıfelek

        03:30 Gençlik Rüzgarı

        04:15 Gazete Magazin

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        KİRLİ SEPETİ

        Kirli Sepeti 31. bölümüyle saat 20.00'de Now TV'de başlayacak.

        DİZİDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

        Songül tam Yavuz’un gerçek yüzünü ortaya çıkaracakken kendisini bile şüpheye düşürecek bir planın kurbanı olur. Hayriye’nin gözünü aşkı kör etmiştir. Songül’den artık bu işin peşini bırakmasını ister yoksa araları açılacaktır. Songül bunun üzerine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmaya karar verir ama içindeki sesi bir türlü susturamamaktadır. Hayriye, evin hanımı olarak vereceği ilk davet için Songül ve Medine ile beraber büyük bir yenilenmeye adım atarak saçını değiştirir. Fakat kuaförden çıktıktan sonra değişen tek şey saçları olmayacaktır. Songül’ün aksine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmak istemeyen Yasemin’in farklı planları vardır. Sonunda Hayriye ve Medine, Songül’ü dinlemediklerine pişman olacak mıdır?

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

        13:00 Kirli Sepeti

        16:00 Hudutsuz Sevda

        19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Kirli Sepeti

        00:15 Kızıl Goncalar

        03:00 Ruhun Doymaz

        05:30 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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        KORKUSUZ KORKAK

        Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak, bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim2in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        14:45 Sandık Kokusu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Korkusuz Korkak

        21:45 Gerzek Şaban

        23:30 Korkusuz Korkak

        01:15 Bahar

        03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

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        GERZEK ŞABAN

        Korkusuz Korkak filmi bittikten sonra SHOW TV ekranlarında nostalji kuşağı devam edecek ve 21.45'te Gerzek Şaban filmi başlayacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

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        KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

        Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programının yeni bölümü bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 Dizi Tv

        12:20 Kuruluş Osman

        15:40 Kardeşlerim

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        03:00 Kuruluş Osman

        05:40 Safir

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        ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

        Eğlence programı olan Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam Star TV'de, saat 20.00'de yayınlamacak yeni bölümüyle seyirci ile buluşacak.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Yalı Çapkını

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Yalı Çapkını

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Güzel Köylü

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