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        Haberler Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Pazartesi 2024 metrobüs, otobüs, marmaray, tramvay hatları ücretsiz mi?

        1 Ocak Pazartesi bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

        Yılbaşından sonraki gün olan 1 Ocak, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Durum böyle olunca birçok vatandaş bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün 1 Ocak Pazartesi günü metrobüs, tramvay, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:58
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        Resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak Pazartesi gününde ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak günü toplu ulaşım üctretsiz mi? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşımada son durum...

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        1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

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        BUGÜN OTOBÜS, TRAMVAY, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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