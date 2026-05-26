        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI? 26 Mayıs Salı arefe günü İzmir, Ankara, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26 Mayıs Arefe Günü İzmir, Ankara, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi?

        Kurban Bayramı öncesi arefe günü ulaşım planı yapacak kişiler, toplu taşıma tarifelerinde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT seferlerini kullanacak yolcular, 26 Mayıs Salı günü ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bayram ziyaretleri ve alışveriş yoğunluğu nedeniyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte 26 Mayıs toplu taşıma tarifesi...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bayram hazırlıkları sürerken toplu ulaşımda uygulanacak ücret tarifesi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Arefe günü toplu taşıma kullanmayı planlayan kişiler, "26 Mayıs’ta metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle büyükşehirlerde oluşacak yoğunluk nedeniyle İETT, raylı sistemler ve diğer toplu taşıma araçlarına ilişkin kararlar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        BUGÜN 26 MAYIS AREFE GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

        Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ancak bu karar arefe gününü kapsamıyor. Dolayısıyla bugün toplu taşımada ücretsiz bayram tarifesi geçerli olmayacak.

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerine ilişkin ücretsiz geçiş uygulamasının detayları netleşti. Buna göre uygulama, 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. günü) saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. günü) saat 24.00'e kadar devam edecek.

        İstanbul: Metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

        Ankara: EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray.

        İzmir: ESHOT otobüsleri, Metro, Tramvay ve İZBAN.

        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
