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Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

17 Temmuz Pazar gününde yayın akışı günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumda. Bu hafta sonu da her Pazar günü olduğu gibi birbirinden eğlenceli diziler, filmler ve programlar vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. İşte 17 Temmuz Pazar günü itibariyle TV8, Star TV, Fox TV, Show TV, TRT1, Kanal D, ATV yayın akışı...

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  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    10 Temmuz 2022 TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Süt Kardeşler, Ah Nerede, Fenerbahçe Hull City maçı ve Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 10 Temmuz Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    SHOW TV

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Kapıcılar Kralı

    21:45 Avanak Abdi
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    TRT 1

    19:00 Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"

    22:35 Yerli Dizi
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    ATV

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    FOX

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Mutlu Aile Tablosu 

    22:45 Tozluyaka
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    TV8

    19:15 Maç Önü

    20:30  MasterChef Türkiye

    22:30 MasterChef Türkiye
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    KANAL D

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
  • Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Temmuz Pazar Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Fox TV, Kanal D, ATV yayın akışı

    STAR TV

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

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