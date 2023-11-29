Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bugün TV'de neler var? 29 Kasım bugün SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi açıklandı!

        Bugün TV'de neler var? 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

        Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 29 Kasım Çarşamba akşamı; Tokatçı (Yerli sinema), Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Yalı Çapkını (Tekrar), Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 29 Kasım Çarşamba SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 29 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 29 Kasım Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

        21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

        23:30 Aile

        02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)

        03:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

        05:30 Yeni Gelin

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Söz

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yalı Çapkını

        23:45 Ömer

        03:00 Kiralık Aşk

        05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        05:00 Tuzak

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:45 İncir Ağacı

        06:50 Elimi Bırakma

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:50 Diriliş Ertuğrul

        17:40 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Benim Güzel Ailem

        00:10 Teşkilat

        03:10 Diriliş Ertuğrul

        05:20 Lingo

        06:20 Kapanış

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:00 Üç Kız Kardeş

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dilek Taşı

        00:15 Bir Derdim Var

        02:45 Aşk ve Umut

        04:00 Poyraz Karayel

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Ateş Kuşları

        03:20 Mutfak Bahane

        05:20 Cennetin Gözyaşları

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar