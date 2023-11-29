Bugün TV'de neler var? 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!
Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 29 Kasım Çarşamba akşamı; Tokatçı (Yerli sinema), Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Yalı Çapkını (Tekrar), Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 29 Kasım Çarşamba SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 29 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 29 Kasım Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
23:30 Aile
02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
03:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:45 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:10 Teşkilat
03:10 Diriliş Ertuğrul
05:20 Lingo
06:20 Kapanış
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Üç Kız Kardeş
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Bir Derdim Var
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel