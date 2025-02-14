Bugün TV’de neler var? 14 Şubat Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi
Bu akşam Arka Sokaklar (Kanal D), Kızılcık Şerbeti (Show TV) ve Yalı Çapkını (Star TV) gibi popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Haber bültenleri ve programlarda kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. İşte 14 Şubat Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında yayınlanan kanalların tv yayın akışı listesi belli oldu. Peki bugün TV’de neler var? İşte tv yayın akışı
Bugün, 14 Şubat 2025 Cuma günü, Türkiye'deki ana televizyon kanallarında yayınlanacak programlar aşağıdaki gibidir:
Kanal D
11:15: Yaprak Dökümü
13:00: Gelinim Mutfakta
16:00: Arka Sokaklar
18:30: Kanal D Ana Haber
20:00: Arka Sokaklar
00:15: Annem Ankara
02:45: Siyah Beyaz Aşk
Show TV
12:30: Gelin Evi
15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45: Show Ana Haber
20:00: Kızılcık Şerbeti
00:15: Siyah Kalp
02:45: Deha
Star TV
13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15: Kiralık Aşk
19:00: Star Haber
20:00: Yalı Çapkını
00:30: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00: Güzel Köylü
TRT 1
13:15: Seksenler
14:30: Masumlar Apartmanı
17:45: Lingo Türkiye
19:00: Ana Haber
19:55: İddiaların Aksine
20:00: Bir Zamanlar İstanbul
02:00: Teşkilat
ATV
13:00: atv Gün Ortası
14:00: Zembilli
16:00: Esra Erol'da
19:00: atv Ana Haber
20:00: Zembilli
00:20: Can Borcu