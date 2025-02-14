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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var? 14 Şubat Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Bugün TV’de neler var? 14 Şubat Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Bu akşam Arka Sokaklar (Kanal D), Kızılcık Şerbeti (Show TV) ve Yalı Çapkını (Star TV) gibi popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Haber bültenleri ve programlarda kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. İşte 14 Şubat Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:17
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        Bugün TV'de neler var?
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        Televizyon ekranlarında yayınlanan kanalların tv yayın akışı listesi belli oldu. Peki bugün TV’de neler var? İşte tv yayın akışı

        Bugün, 14 Şubat 2025 Cuma günü, Türkiye'deki ana televizyon kanallarında yayınlanacak programlar aşağıdaki gibidir:

        Kanal D

        11:15: Yaprak Dökümü

        13:00: Gelinim Mutfakta

        16:00: Arka Sokaklar

        18:30: Kanal D Ana Haber

        20:00: Arka Sokaklar

        00:15: Annem Ankara

        02:45: Siyah Beyaz Aşk

        Show TV

        12:30: Gelin Evi

        15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45: Show Ana Haber

        20:00: Kızılcık Şerbeti

        00:15: Siyah Kalp

        02:45: Deha

        Star TV

        13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15: Kiralık Aşk

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        19:00: Star Haber

        20:00: Yalı Çapkını

        00:30: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00: Güzel Köylü

        TRT 1

        13:15: Seksenler

        14:30: Masumlar Apartmanı

        17:45: Lingo Türkiye

        19:00: Ana Haber

        19:55: İddiaların Aksine

        20:00: Bir Zamanlar İstanbul

        02:00: Teşkilat

        ATV

        13:00: atv Gün Ortası

        14:00: Zembilli

        16:00: Esra Erol'da

        19:00: atv Ana Haber

        20:00: Zembilli

        00:20: Can Borcu

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