11 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, PSV gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…