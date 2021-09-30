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Bugünkü maç programı 30 Eylül 2021! Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

30 Eylül bugünkü maçlar merak konusu oldu. Açıklanan maç programıyla birlikte 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbolda heyecan bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla devam ederken, Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u ağırlayacak v Galatasaray ise deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Peki, Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta? İşte 30 Eylül bugünkü maç programı...

Bugünkü maç programı 30 Eylül 2021! Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligleri'nde 2. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...

UEFA Konferans Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19:45 Alashkert - HJK Helsinki

19:45 LASK Linz - M. Tel Aviv

19:45 Gent - Anorthosis

19:45 Partizan - Flora

19:45 Zorya - Roma

19:45 CSKA Sofya - Bodo/Glimt

19:45 AZ Alkmaar - Jablonec

19:45 Cluj - Randers

22:00 Feyenoord - Slavia Prag

22:00 Union Berlin - M. Haifa

22:00 PAOK - Slovan

22:00 Kopenhag - Red Imps

22:00 Tottenham - Mura

22:00 Vitesse - Rennes

22:00 Basel - Kairat

22:00 Omonia - Qarabağ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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