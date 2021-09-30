UEFA Avrupa ve Konferans Ligleri'nde 2. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)
19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)
19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)
19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)
19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray
22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...
UEFA Konferans Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
19:45 Alashkert - HJK Helsinki
19:45 LASK Linz - M. Tel Aviv
19:45 Gent - Anorthosis
19:45 Partizan - Flora
19:45 Zorya - Roma
19:45 CSKA Sofya - Bodo/Glimt
19:45 AZ Alkmaar - Jablonec
19:45 Cluj - Randers
22:00 Feyenoord - Slavia Prag
22:00 Union Berlin - M. Haifa
22:00 PAOK - Slovan
22:00 Kopenhag - Red Imps
22:00 Tottenham - Mura
22:00 Vitesse - Rennes
22:00 Basel - Kairat
22:00 Omonia - Qarabağ
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