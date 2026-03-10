10 Mart 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. Bugün Trendyol 1. Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu maçlar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı ise günün sonucu en çok merak edilen mücadelesi olacak. İşte, 10 Mart 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar…