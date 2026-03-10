Bugünkü maçlar 10 Mart Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Mart 2026 Salı günü futbolseverler ekran başına kilitlenecek! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda bu akşam 4 karşılaşma oynanacak. Gözler Galatasaray Liverpool mücadelesinde olacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig'de 30. hafta bugün oynanacak 3 maç ile başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, 10 Mart Salı bugün ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, Devler Ligi’nin son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
10 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
20:45 | Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
23:00 | Atalanta - Bayern Münih (Tabii Spor 1)
23:00 | Newcastle United - Barcelona (Tabii Spor)
23:00 | Atletico Madrid - Tottenham (Tabii Spor 2)