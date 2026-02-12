Bugünkü maçlar 12 Şubat Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
12 Şubat 2026 maç programı ile futbol ve basketbolda heyecan tüm hızıyla devam edecek. İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı kızışırken, İspanya Kral Kupası'nda yarı final mücadelesi oynanacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla heyecan doruğa çıkacak. EuroLeague'de ise 28. haftanın perdesi açılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Şubat 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
Futbol ve basketbolda heyecan dolu mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 12 Şubat Perşembe günü üç farklı kulvarda dev randevular futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. EuroLeague’de 28. haftanın perdesi bugün oynanacak 5 maçla açılacak. Temsilcimiz Anadolu Efes Virtus Bologna karşısında parkeye çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Şubat 2026 maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig
23:00 Brentford-Arsenal (beIN Sports 3)
İspanya Kral Kupası - Yarı Final
23:00 Atletico Madrid-Barcelona (S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Lig
18:45 Damac FC-Al Taawon
20:30 Al-Qadsiah-Neom SC
20:30 Al Hazm-Al Akhdoud
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna
22:05 Makkabi Tel Aviv-Bayern
22:15 Olimpiakos-Kızılyıldız
22:30 Valensiya-Lyon-Villeurbanne
22:30 Barcelona-Paris