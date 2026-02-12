Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 12 Şubat Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        12 Şubat 2026 maç programı ile futbol ve basketbolda heyecan tüm hızıyla devam edecek. İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı kızışırken, İspanya Kral Kupası'nda yarı final mücadelesi oynanacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla heyecan doruğa çıkacak. EuroLeague'de ise 28. haftanın perdesi açılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Şubat 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 12.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:30
        1

        Futbol ve basketbolda heyecan dolu mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 12 Şubat Perşembe günü üç farklı kulvarda dev randevular futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. EuroLeague’de 28. haftanın perdesi bugün oynanacak 5 maçla açılacak. Temsilcimiz Anadolu Efes Virtus Bologna karşısında parkeye çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Şubat 2026 maç programı...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İngiltere Premier Lig

        23:00 Brentford-Arsenal (beIN Sports 3)

        3

        İspanya Kral Kupası - Yarı Final

        23:00 Atletico Madrid-Barcelona (S Sport Plus)

        4

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:45 Damac FC-Al Taawon

        20:30 Al-Qadsiah-Neom SC

        20:30 Al Hazm-Al Akhdoud

        5

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

        22:05 Makkabi Tel Aviv-Bayern

        22:15 Olimpiakos-Kızılyıldız

        22:30 Valensiya-Lyon-Villeurbanne

        22:30 Barcelona-Paris

        6

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
