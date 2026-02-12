Futbol ve basketbolda heyecan dolu mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 12 Şubat Perşembe günü üç farklı kulvarda dev randevular futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. EuroLeague’de 28. haftanın perdesi bugün oynanacak 5 maçla açılacak. Temsilcimiz Anadolu Efes Virtus Bologna karşısında parkeye çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Şubat 2026 maç programı...