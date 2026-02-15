Bugünkü maçlar 15 Şubat 2026 Pazar: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
15 Şubat Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ederken, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de de kritik maçlar oynanacak. Yerli liglerin yanı sıra Avrupa'nın 4 büyük liginde de heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Gözler ise Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak maçlar listesi.
15 ŞUBAT 2026 PAZAR BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
14:30 Kocaelispor - Gaziantep FK
17:00 Göztepe - Kayserispor
20:00 Rams Başakşehir FK - Beşiktaş
Trendyol 1. Lig
16:00 Amedspor - Sakaryaspor
19:00 Siltaş Yapı Pendikspor - SMS Grup Saryerspor
TFF 2. Lig
13:00 Adana 01 FK - Karaman FK
13:00 Merkür Jet Erbaaspor - Muğlaspor
15:00 MKE Ankaragücü - Batman Petrolspor
15:00 İskenderunspor - GMG Kastamonuspor
İspanya La Liga
16:00 Real Oviedo - Athletic Bilbao
18:15 Rayo Vallecano - Atletico Madrid
20:30 Levante - Valencia
23:00 RCD Mallorca - Real Betis Sevilla
Almanya Bundesliga
17:30 Augsburg - 1. FC Heidenheim
19:30 RB Leipzig - Wolfsburg
Fransa Ligue 1
17:00 Le Havre - Toulouse FC
19:15 Metz - Auxerre
19:15 Lorient - Angers
22:45 Olympique Lyon - OGC Nice
İtalya Serie A
14:30 Udinese Calcio - Sassuolo Calcio
17:00 US Cremonese - Genoa GFC
17:00 Parma - Hellas Verona
20:00 Torino FC - Bologna FC
22:45 SSC Napoli - AS Roma