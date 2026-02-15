15 Şubat 2026 maç programı ile sporseverler futbola doyacak. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı 3 maçla devam edecekken, Avrupa'nın 4 büyük liginde oynanacak karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi.