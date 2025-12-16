Yerli ve yabancı liglerde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sporseverler hemen hemen her gün ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. Bu akşam oynanacak maçlar arasında İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Hollanda KNVB Kupası, İsviçre Süper Lig karşılaşmaları bulunuyor. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague’in 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. İşte 16 Aralık 2025 maç programı ve başlangıç saatleri...