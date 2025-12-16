Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı!

        Bugünkü maçlar 16 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbol ve basketbolda heyecan devam ediyor. 16 Aralık Salı günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Hollanda KNVB Kupası, İsviçre Süper Lig'de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague ve FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam edecek. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Aralık 2025 günün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:12
        Yerli ve yabancı liglerde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sporseverler hemen hemen her gün ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. Bu akşam oynanacak maçlar arasında İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Hollanda KNVB Kupası, İsviçre Süper Lig karşılaşmaları bulunuyor. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague’in 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. İşte 16 Aralık 2025 maç programı ve başlangıç saatleri...

        FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında 16 Aralık Salı günü (bu akşam) Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

        Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK SALI 2025

        İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Cardiff City - Chelsea (Exxen)

        İspanya Kral Kupası - Son 32 Turu

        21:00 Deportivo - Mallorca

        21:00 Eibar - Elche

        23:00 Eldense – Real Sociedad

        23:00 Guadalajara - Barcelona

        23:00 Sporting Gijon - Valencia

        Hollanda KNVB Kupası - 2. Tur

        20:45 Heracles - Hoogeveen

        22:00 AFC - NEC Nijmegen

        22:00 Den Bosch - Katwijk

        22:00 Hoek - Telstar

        23:00 PSV - GVVV

        İsviçre Süper Lig

        22:30 St. Gallen - Sion

        22:30 Winterthur - Thun

        EuroLeague

        19:00 Dubai Basketball - Makkabi Tel Aviv

        20:45 Fenerbahçe - Panathinaikos

        22:05 Hapoel Tel Aviv - Kızılyıldız

        22:15 Olimpiakos - Valensiya

        22:30 Olimpia Milano - Real Madrid

        23:00 Paris - Barcelona

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi

        20:00 Szolnoki Olaj - AEK

        20:00 Patrioti Levice - VEF Riga

        20:30 Tofaş - Trapani Shark

        20:30 Bnei Herzliya - Tenerife

        22:00 Gran Canaria - Benfica

        22:00 Le Mans - Spartak

        22:00 Berlin - Saban BK

        22:00 Chalon-sur-Saône - Nymburk

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
