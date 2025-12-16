Bugünkü maçlar 16 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol ve basketbolda heyecan devam ediyor. 16 Aralık Salı günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Hollanda KNVB Kupası, İsviçre Süper Lig'de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague ve FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam edecek. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Aralık 2025 günün maç programı...
Yerli ve yabancı liglerde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sporseverler hemen hemen her gün ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. Bu akşam oynanacak maçlar arasında İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Hollanda KNVB Kupası, İsviçre Süper Lig karşılaşmaları bulunuyor. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague’in 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. İşte 16 Aralık 2025 maç programı ve başlangıç saatleri...
FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında 16 Aralık Salı günü (bu akşam) Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.
BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK SALI 2025
İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final
23:00 Cardiff City - Chelsea (Exxen)
İspanya Kral Kupası - Son 32 Turu
21:00 Deportivo - Mallorca
21:00 Eibar - Elche
23:00 Eldense – Real Sociedad
23:00 Guadalajara - Barcelona
23:00 Sporting Gijon - Valencia
Hollanda KNVB Kupası - 2. Tur
20:45 Heracles - Hoogeveen
22:00 AFC - NEC Nijmegen
22:00 Den Bosch - Katwijk
22:00 Hoek - Telstar
23:00 PSV - GVVV
İsviçre Süper Lig
22:30 St. Gallen - Sion
22:30 Winterthur - Thun
EuroLeague
19:00 Dubai Basketball - Makkabi Tel Aviv
20:45 Fenerbahçe - Panathinaikos
22:05 Hapoel Tel Aviv - Kızılyıldız
22:15 Olimpiakos - Valensiya
22:30 Olimpia Milano - Real Madrid
23:00 Paris - Barcelona
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Szolnoki Olaj - AEK
20:00 Patrioti Levice - VEF Riga
20:30 Tofaş - Trapani Shark
20:30 Bnei Herzliya - Tenerife
22:00 Gran Canaria - Benfica
22:00 Le Mans - Spartak
22:00 Berlin - Saban BK
22:00 Chalon-sur-Saône - Nymburk