16 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Milli maç nedeniyle Süper Lig’e ara verildi. Gözler ise bu akşam oynanacak maçlara çevrildi. Bugün UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Takım, gruptaki 5. maçında Galler'i konuk edecek. Türkiye-Galler maçı şifresiz kanalda yayınlanacak. Öte yandan diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Kasım Cumartesi maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…