        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 MART 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 19 Mart Perşembe | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak mücadeleler sonucunda çeyrek finale yükselecek takımlar netleşecek. Özellikle temsilcimiz Samsunspor'un Rayo Vallecano ile mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. İşte, 19 Mart 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...

        Giriş: 19.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        19 Mart 2026 Perşembe günü futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam edecekken; Avrupa’da 'tamam mı devam mı?' gecesi yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşları kapsamında bu akşam toplam 15 maç yapılacak. Gözler ise Rayo Vallecano-Samsunspor maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 19 Mart Perşembe bugün 7 maç oynanacak.

        Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

        UEFA KONFERANS LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 19 Mart Perşembe bugün 8 maç yapılacak.

        Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

        RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Rayo Vallecano-Samsunspor maçı, 19 Mart 2026 Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.

        İspanya'nın başkenti Madrid'in Vallecas Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

        19 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        16:00 Kayserispor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

        20:00 Konyaspor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

        20:00 Beşiktaş-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

        20:45 Freiburg-Genk (TRT Tabii Spor 2)

        20:45 Midtjylland-Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)

        20:45 Lyon-Celta Vigo (TRT Tabii Spor)

        23:00 Real Betis-Panathinaikos (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 Aston Villa-Lille (TRT Tabii Spor)

        23:00 Porto-Stuttgart (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Roma-Bologna (TRT Tabii Spor 1)

        UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu

        20:45 AEK Atina-Celje

        20:45 AEK Larnaca-Crystal Palace (TRT Tabii Spor 3)

        20:45 Mainz 05-igma Olomouc (TRT Tabii Spor 5)

        20:45 Rakow Czestochowa-Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Rayo Vallecano-Samsunspor (TRT 1)

        23:00 Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Sparta Prag-AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 RC Strasbourg-Rijeka

        EuroLeague

        20:00 Valensiya-Barcelona

        20:30 Anadolu Efes-Monako

        22:05 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

        22:15 Olimpiakos-Baskonya

        22:30 Bayern-Dubai Basketball

        22:45 Paris-Partizan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
