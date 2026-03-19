19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak mücadeleler sonucunda çeyrek finale yükselecek takımlar netleşecek. Özellikle temsilcimiz Samsunspor'un Rayo Vallecano ile mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. İşte, 19 Mart 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 19 Mart Perşembe bugün 7 maç oynanacak.
Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 19 Mart Perşembe bugün 8 maç yapılacak.
Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rayo Vallecano-Samsunspor maçı, 19 Mart 2026 Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'in Vallecas Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
19 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
16:00 Kayserispor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
20:00 Konyaspor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
20:00 Beşiktaş-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu
20:45 Freiburg-Genk (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Midtjylland-Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Lyon-Celta Vigo (TRT Tabii Spor)
23:00 Real Betis-Panathinaikos (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Aston Villa-Lille (TRT Tabii Spor)
23:00 Porto-Stuttgart (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Roma-Bologna (TRT Tabii Spor 1)
UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu
20:45 AEK Atina-Celje
20:45 AEK Larnaca-Crystal Palace (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Mainz 05-igma Olomouc (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Rakow Czestochowa-Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Rayo Vallecano-Samsunspor (TRT 1)
23:00 Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Sparta Prag-AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 5)
23:00 RC Strasbourg-Rijeka
EuroLeague
20:00 Valensiya-Barcelona
20:30 Anadolu Efes-Monako
22:05 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna
22:15 Olimpiakos-Baskonya
22:30 Bayern-Dubai Basketball
22:45 Paris-Partizan