Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Cuma bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 22 Ağustos 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Championship ve Bundesliga'da önemli mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. La Liga'da Real Betis, Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ağustos 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
22 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe (beIN Sports 2)
1. Lig
21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)
Premier Lig
22:00 West Ham United - Chelsea (beIN Sports 3)
LaLiga
22:30 Real Betis - Deportivo Alaves
Ligue 1
21:45 PSG - Angers (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)