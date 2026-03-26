26 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı yaşanacak. Birbirinden heyecanlı 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımımız, İstanbul’da Romanya ile karşılaşacak. Türkiye - Romanya maçı saati ve canlı yayın kanalı milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi C/D Play-off maçları da alt liglerdeki kaderi belirleyecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi!