        26 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları bugün yapılacak. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Romanya maçı başta olmak üzere bugün oynanacak müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Mart 2026 günün maç takvimi...

        Giriş: 26.03.2026 - 08:47 Güncelleme:
        26 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı yaşanacak. Birbirinden heyecanlı 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımımız, İstanbul’da Romanya ile karşılaşacak. Türkiye - Romanya maçı saati ve canlı yayın kanalı milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi C/D Play-off maçları da alt liglerdeki kaderi belirleyecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi!

        TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

        Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, TV8'den naklen yayınlanacak.

        Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

        Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        31 Mart'ta oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

        26 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final

        20:00 Türkiye-Romanya (TV 8)

        22:45 Danimarka-Kuzey Makedonya (Exxen)

        22:45 Polonya-Arnavutluk (Exxen, S Sport Plus)

        22:45 İtalya-Kuzey İrlanda (Exxen)

        22:45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

        22:45 Galler-Bosna-Hersek (Exxen, S Sport Plus)

        22:45 Ukrayna-İsveç (Exxen)

        22:45 Slovakya-Kosova (Exxen)

        UEFA Uluslar Ligi - Play-off C/D

        20:00 Cebelitarık-Letonya (Exxen)

        20:00 Malta-Lüksemburg (Exxen)

        EuroLeague

        22:30 Olimpia Milano - Virtus Bologna

        22:30 Makkabi Tel Aviv - Dubai Basketball

        22:30 Bayern - Lyon-Villeurbanne

        22:45 Real Madrid - Anadolu Efes

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
