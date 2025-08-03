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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        3 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Takımların yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Tottenham ve Newcastle United hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Öte yandan birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:11
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugün yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham ile Newcastle United hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        2

        3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Hazırlık Maçı

        14:00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)

        3

        Hollanda Süper Kupası

        19:00 PSV-Go Ahead

        Premier Lig Yaz Serisi

        21:00 Bournemouth-West Ham

        4

        Afrika Uluslar Şampiyonası

        15:00 Kenya-Demokratik Kongo

        18:00 Fas-Angola

        20:00 Madagaskar-Moritanya

        Avusturya Bundesliga Ligi

        18:00 Grazer AK-Austria Wien

        18:00 Rapid Wien-BW Linz

        5

        Belçika 1. Ligi

        14:30 KRC Genk-Antwerp

        17:00 Cercle Brugge-Anderlecht

        19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven

        20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden

        6

        İsviçre Süper Ligi

        15:00 Thun-Lausanne

        17:30 Luzern-Zurich

        17:30 Sion-Lugano

        7

        Almanya Bundesliga 2. Ligi

        14:30 Greuther Fürth-Dynamo Dresden

        14:30 Hannover 96-Kaiserslautern

        14:30 Magdeburg-Eintracht Braunschweig

        8

        Brezilya Serie A

        22:00 Botafogo RJ-Cruzeiro MG

        22:00 Corinthians-Fortaleza CE

        Danimarka Süper Ligi

        15:00 Randers-Silkeborg

        15:00 Sonderjyske-Nordsjaelland

        17:00 Aarhus-Midtjylland

        19:00 Brondby-Viborg

        9

        İrlanda Premier Ligi

        18:00 Waterford-St. Patrick's

        21:00 Shamrock R.-Derry City

        Allsvenskan

        15:00 Djurgarden-Halmstads BK

        15:00 Hacken-IF Elfsborg

        17:30 IK Sirius-Osters

        10

        Veikkausliiga

        16:00 SJK Seinöjoen-KTP Kotka

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