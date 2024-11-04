Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, ve Serie A'da heyecan dolu maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 4 Kasım 2024 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Habertürk Giriş: 04.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:29 facebook

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