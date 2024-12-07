Bugünkü maçlar 7 Aralık Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 7 Aralık 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 7 Aralık Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…
7 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG
13:30 Konyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
16:00 Göztepe - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. LİG
13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (TRT Spor)
13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Manisa FK - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
PREMİER LİG
15:30 Everton - Liverpool
18:00 Aston Villa - Southampton
18:00 Crystal Palace - Manchester City
18:00 Brentford - Newcastle United
20:30 Manchester United - Nottingham Forest
LA LİGA
16:00 Las Palmas - Valladolid
18:15 Real Betis - Barcelona
20:30 Valencia - Rayo Vallecano
23:00 Girona - Real Madrid
SERİE A
17:00 Genoa - Torino
20:00 Juventus - Bologna
22:45 Roma - Lecce
BUNDESLİGA
17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli
17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig
17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
17:30 Bayern Münih - Heidenheim
17:30 Bochum - Werder Bremen
20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund
FRANSA LİG 1
19:00 Monaco - Toulouse
21:00 Nice - Le Havre
23:00 Angers - Lyon