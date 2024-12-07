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        Haberler Bilgi Spor Bugünün maçları 7 Aralık 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 7 Aralık Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 7 Aralık 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 7 Aralık Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:37
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        1

        7 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        SÜPER LİG

        13:30 Konyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

        16:00 Göztepe - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

        19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        3

        1. LİG

        13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

        13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 Manisa FK - Çorum FK (TRT Spor)

        19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

        4

        PREMİER LİG

        15:30 Everton - Liverpool

        18:00 Aston Villa - Southampton

        18:00 Crystal Palace - Manchester City

        18:00 Brentford - Newcastle United

        20:30 Manchester United - Nottingham Forest

        5

        LA LİGA

        16:00 Las Palmas - Valladolid

        18:15 Real Betis - Barcelona

        20:30 Valencia - Rayo Vallecano

        23:00 Girona - Real Madrid

        6

        SERİE A

        17:00 Genoa - Torino

        20:00 Juventus - Bologna

        22:45 Roma - Lecce

        7

        BUNDESLİGA

        17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli

        17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig

        17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

        17:30 Bayern Münih - Heidenheim

        17:30 Bochum - Werder Bremen

        20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund

        8

        FRANSA LİG 1

        19:00 Monaco - Toulouse

        21:00 Nice - Le Havre

        23:00 Angers - Lyon

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