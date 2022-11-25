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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

Dünya Kupası'nda Portekiz'e 3-2 yenilen Gana'da Osman Bukari'nin gol sevinci çok konuşuldu. Cristiano Ronaldo'yu taklit ettiği için eleştirilen Bukari, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

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  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup ederken Osman Bukari'nin gol sevinci çok konuşuldu.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Karşılaşma 3-1 Portekiz üstünlüğüyle devam ederken 88. dakikada Cristiano Ronaldo oyundan alındı.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Ronaldo çıktıktan hemen sonra Gana atağında Osman Bukari kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi. 
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Cristiano Ronaldo henüz yedek kulübesine oturmadan gelen bu golle şok olurken Bukhari, gol sonrası sevincinde Portekizli yıldızı taklit etti.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Futbol kamuoyu, bu hareketi dolayısıyla 23 yaşındaki oyuncuya sert eleştiriler yöneltti.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Bukari, Ronaldo'ya hayranlık duyduğunu ifade etti.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Ganalı oyuncu, "Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecan beni çok etkiledi ve bu kutlama ortaya çıktı. Yetiştirilme tarzım bırakın idollerimden birini, kendimden büyük herhangi birine saygısızlık yapmama izin vermiyor" dedi.
  • Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

    Kızılyıldız'ın hücum oyuncusu Osman Bukari bugüne kadar Gana formasını 8 kez giydi ve ülkesi adına 2 gol kaydetti.

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