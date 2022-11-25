Bukari'den "Ronaldo taklidi" savunması

Ganalı oyuncu, "Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecan beni çok etkiledi ve bu kutlama ortaya çıktı. Yetiştirilme tarzım bırakın idollerimden birini, kendimden büyük herhangi birine saygısızlık yapmama izin vermiyor" dedi.