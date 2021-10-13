Bülent Ersoy: Benim oturduğum koltuk ona battı!

"Benim oturduğum koltuk ona battı!" 0:00 / 0:00

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Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program geçtiğimiz haftalarda yayından kaldırılmıştı. "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır." diyen Keser, "Olay yaratacak açıklamalarım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

"ONUN AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

76 yaşındaki sanatçı, yaşananların perde arkasını YouTube kanalında anlattı. Ersoy'u adeta topa tutan Mustafa Keser, "Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor, oradan, buradan, müzisyenlerden duyarız hep... Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları... Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Ağabey bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm... Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz; musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım." dedi.

"OLUMLU DÜŞÜNCELERİMİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım." ifadelerini kullanan Keser, "14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı, geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat... Akşam 20.00'de çıktı. Başlar başlamaz olumlu düşüncelerimin yanlış olduğunu fark ettim." sözleriyle Ersoy'u eleştirdi.

"KAYBEDEN MESLEĞİ BIRAKSIN"

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un 'Diva' kelimesini de hak etmediğini söyledi. Keser, "Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı? Bunların hepsi seni 8’e katlar. Seni diva değil, divan yaparlar. Bülent Ersoy, musiki ile ilgili çok bilgili olduğunu, uçan kuşun notasını yazdığını iddia ediyor. Şöyle bir önerim var. Noter tespiti yapsınlar. Konservatuvar hocalarımızdan birkaçı jüri olsun. Bizi imtihan etsinler. En ağır makamları okutsunlar. Hangimiz imtihanı kaybedersek bir diğerinin elini öpsün, 'usta sensin' desin ve mesleği bıraksın. Ben varım." diye konuştu.

VE BÜLENT ERSOY KONUŞTU: HADDİNİ AŞANA CEVAP VERİRİM!

Yaşananların ardından 'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, Keser'in iddialarını yanıtladı. "Herkes bu konuyu işledi. Benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım." diyen Ersoy, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm." şeklinde konuştu.

"BENİM OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI"

Bülent Ersoy, "Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" açıklamasını yaptı.

"MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM!"

Ayrıca Mustafa Keser'i sevmediğini ifade eden Ersoy, "Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz. 'Diva' denmezmiş de, beni divan yaparlarmış...." dedi.