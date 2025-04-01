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        Haberler Objektife Takılanlar Bülent Ersoy: Her şeyimi ortaya dökeceğim - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy: Her şeyimi ortaya dökeceğim

        Bülent Ersoy, önceki gece KKTC'de sahne aldı. Ersoy, hayatının anlatılacağı filmle ilgili; "Her şeyimi ortaya dökeceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:58
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        "Her şeyimi ortaya dökeceğim"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bülent Ersoy, Ramazan Bayramı'nda KKTC'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi, takılarının değerine dair konuşan Ersoy; “Türkiye’de bulunmayan takıları takmayı çok severim. Eğer Türkiye’ye gelirse bile hepsini alırım, toplarım” diyerek, takılara olan ilgisini vurguladı.

        Bülent Ersoy, hayatının film olacağına dair soruları da yanıtsız bırakmadı. "Milattan öncem ile milattan sonram, her şeyimi ortaya dökeceğim senaryoya. Hayatımı oynayacak birini beğendim ama ismini söyleyemem" diyerek, projeye dair ipuçları verdi.

        Gecede Ferman Toprak’ı da sahneye davet eden Bülent Ersoy, vefat eden meslektaşı Volkan Konak’ı da unutmadı. Konak’ın şarkıları eşliğinde duygusal anlar yaşayan Ersoy, gözyaşları içinde merhum sanatçıya Allah’tan rahmet diledi.

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        #Bülent Ersoy
        #volkan konak
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