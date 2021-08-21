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Haberler Magazin Bülent Ersoy’dan Sibel Can’a sürpriz - Magazin haberleri
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Bülent Ersoy’dan Sibel Can’a sürpriz

Ünlü sanatçı Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verirken bir anda karşısında Bülent Ersoy'u görünce şok oldu

Bülent Ersoy’dan Sibel Can’a sürpriz - Magazin haberleri
İHA

Sibel Can, iki gün üst üste sahne aldığı Bodrum Antik Tiyatro'daki konseri sırasında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Konser devam ederken, gizlice kulise giderek hazırlanan 'Diva' Bülent Ersoy, bir anda Sibel Can’ın sahnesine geldi.

Hem Sibel Can’a hem de dinleyicilere büyük bir şok yaşatan Diva, izleyicilerin yoğun alkışları altında Sibel Can’a sarılarak, "Seninle iftihar ediyorum. Türk Müziği’ne olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım" dedi.

Sözlerini "kadın gibi kadın" diyerek bitiren Diva, daha sonra ‘Senede Bir Gün’ şarkısını Sibel Can ile birlikte söyledi. Bu unutulmaz düete şahit olan izleyicilerin yoğun alkışları arasında Sibel Can ise "Benim için çok güzel bir sürpriz, unutulmaz bir hatıra oldu. Şeref verdiniz sahneme" diyerek Bülent Ersoy'a teşekkür etti.

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