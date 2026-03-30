        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bülent Korkmaz: Jenerasyon kıyaslaması doğru değil!

        Bülent Korkmaz: Jenerasyon kıyaslaması doğru değil!

        A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Bülent Korkmaz, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun çağrısına yanıt veren Bülent Korkmaz, 2002'deki jenerasyonla şimdiki jenerasyonun kıyaslanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 22:45 Güncelleme:
        "Jenerasyon kıyaslaması doğru değil!"

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılarda 102 maça çıkan Bülent Korkmaz, kritik mücadele öncesi HT Spor'a konuştu.

        "BİZİ YANINDA İSTEMESİ ÇOK DEĞERLİ"

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun "Dünya Kupası’na katılırsak, 2002’de milli takımda oynamış abilerimle Amerika’ya gitmek istiyorum." sözlerine yanıt veren Korkmaz, "Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Eskiyi hatırlaması, o başarıyı vurgulaması ve bizi yanında istemesi bizim için çok değerli. Bence çok onore edici bir konuşmaydı." dedi.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR JENERASYON"

        2002 Dünya Kupası'na giden jenerasyonla şimdiki jenerasyonu kıyaslayan Korkmaz, "O zamanki jenerasyonla şimdiki jenerasyon çok farklı. Böyle çok karşılaştırma yapıyorlar, ben çok doğru bulmuyorum. O zamanki futbolla şimdiki futbol çok farklı. Şimdiki oyunculara çok saygı duyuyorum. Çok önemli bir jenerasyon. Keyifle, zevkle seyrediyoruz. Zor bir maç olacak çünkü Kosova özellikle kendi ülkesi için Dünya Kupası'na katıldığı zaman çok farklı bir konumda olacak. Biz kalite, oyuncu ve potansiyel olarak çok üstünüz. Saha ve taraftar dezavantajı bizi olumsuz etkileyebilir, oyuna konsantrasyonumuzu vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        "SOSYAL MEDYA AVANTAJ OLACAK"

        Dünya Kupası'na gidilmesi halinde sosyal medyanın oyuncular için avantaj olduğunu söyleyen Korkmaz, "Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Şu anda sosyal medya var. Yani biz o zaman Kore ve Japonya’da oynadığımız zaman Türkiye’de ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi oyuncular, Amerika’ya gittiklerinde Türkiye’de ne olduğunu hissedebilecekler. Yani bu, onlar için bir avantaj olacak." şeklinde konuştu.

