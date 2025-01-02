Bülent Şakrak - Burcu Kirman aşkından yeni fotoğraf
Bülent Şakrak, 2025'e girerken Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Kirman'dan da aşk pozu geldi
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah, artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu.
Burcu Kirman da sevgilisinin bu paylaşımın ardından aşk pozlarını yayımladı. Kirman, fotoğraflarına kalp emojisi de ekledi.
2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı.