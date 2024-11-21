Bülent Şakrak, katıldığı bir etkinlikte Yeşilçam jönlerinden usta oyuncu İzzet Günay ile bir araya geldi.

İzzet Günay ile öz çekim yapan Bülent Şakrak, İzzet Günay için övgü dolu sözlerde bulunarak "İstanbul'un en güzel, en kıyak, en yakışıklı ağabeyi" ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh, Bülent Şakrak'ın fotoğrafına kayıtsız kalmadı ve meslektaşına "Yanındakine söyle çok seviyorum" sözleriyle seslendi.