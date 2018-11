Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan maçın sonlarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Galatasaray, Ryan Donk ve Martin Linnes'in attığı gollerle 2-0 öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarıda penaltı kazandı ve Valbuena skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler daha sonra Jailson'un attığı golle 2-2'lik skoru yakalarken mücadele de bu sonuçla tamamlandı. Maçın son düdüğüyle birlikte saha bir anda karışırken yumruklar konuştu. İki takım oyuncuları da birbirine girerken çirkin görüntüler ortaya çıktı. Bülent Yavuz maçı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Bülent Yavuz'un yorumları şöyle:

"Türk Telekom Stadı'nda her iki takıma da yakışmayacak davranışları seyrederken kendimden utandım. Maç güzel başlamıştı. Gerçekten her iki takım oyuncuları da oynama gayreti içerisindeydi. Kabul edelim ki ev sahibi Galatasaray kenar yönetimiyle tansiyonun yükseldiği anlarda devreye girerek olayları sakinleştirmeye yönelik gayret gösteriyordu. 2-2'den sonra maç tabii ki bambaşka bir yere geldi. Gerginlik had safhaya çıktı ve bence ne olduysa Belhanda ile Soldado arasında başladı. Her iki oyuncunun da son derece yakışıksız, saygısızca birbirlerine karşı hareketleri, horoz dövüşü dediğimiz cinsten, itemeler, vurmalar, kafa kafa tokuşturmalar vardı. Bu olaylar maçın son düdüğüne de rastladığı için ortalık bir anda meydan kavgasına dönüştü. Tabii ki görüntüler VAR Merkezi'nde en ince detaylı biçimde kaydedilmiştir. Bizim gördüğümüz enstantanelerde 5-6-7 yani sayısını tam kestiremeyeceğimiz ölçüde kırmızı kartların olabileceği, ihlallerin olduğunu gördük. Bakalım VAR incelemesinden sonra nasıl bir karar çıkacak.

"BENCE NET BİR PENALTIYDI"

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya gelince, açık bir ihlal vardı. VAR protokol gereği hakemine incelemeyi başlattırdı. Hakem de monitörden baktıktan sonra penaltıyı verdi, bence net bir penaltıydı.

"TAÇ, KORNER GİBİ HAREKETLER, VAR PROTOKOLÜNDE YOK"

Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesi taç atışı için Galatasaraylılar topun kendilerine verilmesini istedi ama taç atışını Fenerbahçe kullandı, o da gitti gol oldu. Galatasaraylıların yoğun itirazı tabii ki neticeye tesir etmedi, gol geçerli sayıldı.

Ama maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu konuyu dile getirdi. Top Belhanda'dan mı Valbuena'dan mı çıktı konusunda VAR'ın yapacağı bir şey yok. VAR protokülüne göre VAR, hakemlerin taç, korner gibi pozisyonlarda varsa yanlışlarında karışmıyor. VAR'ın devreye girmemesi, tamamen protokolden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Galatasaraylılar'ın VAR niye karışmadı itirazı protokole ters."

