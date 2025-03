Bulgaristan Ligi'nde büyük skandal: Öldü sanılıp saygı duruşuna geçildi!

Bulgaristan Birinci Ligi takımlarından Arda Kardzhali pazar günü Levski Sofya ile oynayacakları lig maçı öncesi eski futbolcuları Petko Ganchev anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fakat oyuncunun hala hayatta olduğunu öğrendikten sonra kulüp bir özür metni paylaştı. Rakip takım oyuncularıyla orta sahada başları öne eğik şekilde sıralanan Arda Kardzhali takımı, Petko Ganchev'in kaybının acısını yaşadı. Ancak maç bitmeden kulüp, sosyal medya üzerinden kendilerine yanlış bilgi verildiğini iddia eden bir paylaşım yaptı.

"ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ ALINDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "PFC Arda yönetimi, ölümüyle ilgili yanlış bilgi alınması üzerine eski Arda oyuncusu Petko Ganchev ve ailesinden en derin özürlerini iletmek ister. Petko Gançev'e sağlıkla kulübün başarılarının tadını çıkaracağı nice yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"EŞİM BENİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI"

Öldüğü sanılan ancak hayatta olduğu öğrenilen Ganchev'le irtibata geçildi. Neler yaşadığını anlatan Ganchev olayı şu ifadelerle anlattı: "Kulübün maçlarını televizyondan izlemeyi hiç kaçırmıyorum. Levski'ye karşı oynanacak maç içinde on dakika geç kaldım çünkü işim vardı. Eve giderken telefonum çok çalmaya başladı. Ama o an araba kullanıyordum ve telefonu açamadım. Arabayı evin önüne park ettim. Avluya girdiğimde eşim beni gözyaşlarıyla karşıladı. "Petko, televizyonda senin öldüğünü duyurdular!" diye bağırıyordu. O an neler olduğunu anlayamadım. Diri diri gömülmek çok stresli bir şeymiş gerçekten.